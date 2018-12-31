تأجيل محاكمة أجنبية سارت “عارية” في شوارع البحرين (فيديو)

قررت المحكمة الجنائية في البحرين تأجيل محاكمة أجنبية سارت عارية في طريق عام، وهي بحالة غير طبيعية، حيث تبين تعاطيها مواد مخدرة، إلى جلسة 13 يناير/كانون الثاني 2019 لاستدعاء الشهود، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.

وفي تفاصيل الواقعة، بحسب وسائل إعلام محلية، قال شرطي (المجني عليه الأول) إنه خلال وجوده في منطقة “توبلي” سمع صوت رجل يصرخ وينادي الشرطة، فنزل من الدورية فشاهد المتهمة عارية تمامًا تسير بمنتصف الشارع، متسببة باختناق مروري، فحاول الاقتراب منها برفقة الشاهد الثاني كي يبعدها عن الشارع، لكنها حاولت الإفلات منه بخدشه بأظافرها في يده اليمنى والبصق عليه، كما ضربت الشرطي الثاني برجلها ويدها في بطنه وفي صدره وفي وجهه وبصقت عليه.

بدوره، كشف صديق المتهمة أنه تعرّف إليها قبل شهرين من الواقعة، وأنها تعمل مديرة بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا الكحول، ثم عادت معه إلى المنزل وتعاطيا الحشيش ومارسا الجنس، ودخلت الحمام لكنها خرجت منه عارية تمامًا، وكانت تنطق بلغة غير مفهومة، مبررًا أنه اعتقد أن الجن تلبسها، ثم رفضت ارتداء ملابسها وخرجت من الشقة، فشاهدتها عمته التي حاولت وضع رداء على جسدها، إلا أنها أصرت على الخروج عارية، فلحقها صديقها وأركبها السيارة ووضع عليها رداء عمته.

وأضاف أن صديقته كانت تهدأ قليلًا ثم تعود إلى الهلوسة بلغة غير مفهومة، وفجأة قفزت من نافذة السيارة في الطريق العام، ولم يتمكن من اللحاق بها بسبب الازدحام، وبعد ذلك علم بوجودها عند تقاطع “سلماباد” وأنه قُبض عليها.

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، أظهر الأجنبية وهي تسير عارية وسط شارع عام بين السيارات متسببة بازدحام شديد، وإرباك على الطريق.