اليمن.. عصابة مسلحة تسطو على مليار ريال لبنك في عدن

أفاد تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن عصابة مسلحة استولت على أموال لبنك التضامن الإسلامي، أثناء نقلها وسط مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، أمس الأحد، ولاذت بالفرار.

وبحسب موقع عدن الغد، المحلي، أكد مصدر في بنك التضامن الإسلامي، اليوم الإثنين، أن “المبلغ الذي تم نهبه يقدر بمليار ريال”.

وقال المصدر، إن “سيارة كانت تقل مليار ونصف ريال يمني، تم اعتراضها واختطافها ونهب مليار من الأموال الموجودة بداخلها”.

وأشار المصدر إلى أن العملية “تمت في شارع التسعين أثناء نقل أموال إلى البنك المركزي، تحت حراسة أمنية”.