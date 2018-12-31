خليجي يعتدي على أوروبية ويحتجزها في منزل مهجور بدبي

نجحت شرطة دبي في دولة الإمارات من تحرير زائرة أوروبية بعد احتجازها داخل منزل مهجور، يعود إلى شاب خليجي، سجنها فيه بالقوة، بعدما فشل في الحصول على الرقم السري لحسابها في موقع التواصل “فيسبوك”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، أن القضية تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث إن الزائرة الأوروبية (وتبلغ من العمر 24 عامًا)، كانت تقطن داخل غرفة مؤثثة في منزل مهجور، يعود إلى المتهم، منذ حضورها إلى الدولة، ولمدة 4 شهور.

وفي يوم الواقعة، طلب منها المتهم إدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بحسابها في “فيسبوك”، لكنها أخبرته أنها لا تتذكره، فغضب منها ورمى هاتفها في وجهها، ثم راح يعتدي عليها، ومنعها من الخروج من المنزل، إلا أنها تمكنت من الاتصال بالشرطة، بعد احتجازها داخل إحدى غرف المنزل، من قبل المتهم، الذي أوصد عليها الباب.

وقالت المجني عليها، إنه بعد حجزها من قبل المتهم، قررت الاتصال بالشرطة من هاتفها، وأبلغتهم بأنها محتاجة إلى مساعدة، كونها محتجزة، وحضرت الشرطة إلى موقع البلاغ بعد نحو ربع ساعة وحررتها.