الكويت.. حبس وتغريم فنان أدين ببيع المخدرات

الكويت.. حبس وتغريم فنان أدين ببيع المخدرات

المصدر: فريق التحرير

صادقت محكمة كويتية على حكم بحبس وتغريم منتج وفنان كويتي؛ لإدانته ببيع المخدرات.

وذكر حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر”، أن “محكمة الاستئناف أيدت حبس منتج وفنان 10 سنوات، وتغريمه وشركته 600 ألف دينار؛ لبيع مؤثرات عقلية (كيميكال)”.

وأضاف الحساب، أن المحكمة قضت ببراءة شريك الفنان المتهم، والذي يحمل الجنسية العراقية.

ولم يكشف الحساب عن هوية الفنان الكويتي أو شريكه.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع