خليجبي مكبل بالديون يحاول الهرب عبر الحدود

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من ضبط مدين بالقوة الجبرية، بعد محاولته الفرار عبر إحدى النقاط الحدودية، حيث أحيل إلى الجهات المختصة لإجراء ما يلزم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رجال الأمن وعند نقطة تفتيش، فوجئوا بشخص يهرب من التفتيش، محاولًا التواري عن الأنظار، فتمّت ملاحقته وتوقيفه بالقوة، وبعد القبض عليه تم التدقيق على بياناته، فاتضح أنه مطلوب بقضية مالية بقيمة 7 آلاف دينار (23,100 دولار)، وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار.

وقال مصدر أمني أنه تم إحالة المطلوب إلى إدارة معاونة التنفيذ المدني، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.