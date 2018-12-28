دبي.. شرطي مزيف يجبر رجلين على تقبيل قدمي امرأة

قضت جنايات دبي في دولة الإمارات بسجن آسيوي 6 أشهر؛ لانتحاله صفة رجل شرطة، وخطف رجلين وإجبارهما على تقبيل قدمي امرأة على سبيل الاعتذار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كشفت التحقيقات أن المتهم اتصل بالمجني عليهما وزعم أنه تابع لتحريات شرطة الشارقة، وأمرهما بلقائه في محطة مترو الاتحاد بدبي، وحين وصلا اعتدى عليهما وأجبرهما على ركوب سيارته.

وقال المجني عليه الأول، إنه وصل أولًا ثم تبعه رفيقه، واقتادهما المتهم إلى منطقة الخليج التجاري، وأوقف سيارته بالقرب من امرأة كانت موجودة هناك، ثم أمرهما بالنزول وتقبيل قدمي المرأة.

ولم تكشف التحقيقات عن سبب إجبار المتهم للمجني عليهما على هذا الأمر، كما لم تبين علاقة المجني عليهما بالمرأة.

وأنكر المتهم تهمة الخطف، مبينًا أنه اتصل بهما فقط وحين وصلا اصطحبهما إلى المرأة المجهولة، لكن المحكمة قضت بإدانته وحبسه 6 أشهر ثم الإبعاد.