اعتقال طبيب اغتصب 35 مريضة أثناء الفحص

كشف تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اغتصاب طبيب أسترالي متقاعد لحوالي 35 مريضة على مدى 5 عقود من الزمان.

واتُهم الدكتور “كون كريكو” 75 عامًا، بالاعتداء الجنسي على 35 سيدة بعد تفتيش السلطات لمنزله في ملبورن صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب الصحيفة “يبدو أن الطبيب كان على علم بالتحقيق الجاري في سلوكه، وقرَّر التقاعد طواعية العام الماضي، مدعيًا أنه أُصيب بضرر في المخ”.

وكشفت الإفادات والشكاوى المقدمة من قِبل ما وصل مجموعه 35 سيدة أن الطبيب “كريكو” بدأ سلوكه المنحرف والذي تراوح من التحرش إلى الاغتصاب، في سبعينيات القرن الماضي واستمر 49 عامًا.

يذكر أن بعض الضحايا أبلغن الشرطة في عامي 2004 و2008، ولكن السلطات قالت لهن إن قضاياهن ضعيفة، حتى تراكمت البلاغات وظهرت شهادات المريضات السابقات لتثبت صحة الاتهامات، وخرج الطبيب بكفالة، وما زال التحقيق مستمرًا.