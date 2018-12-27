السجن مدى الحياة للمدير السابق للوكالة الصينية لمكافحة التجسس

المصدر: ا ف ب

حكمت محكمة في الصين على المدير السابق للوكالة الصينية لمكافحة التجسّس، ما غيان، بالسجن مدى الحياة بعدما دانته بتهم فساد.

وقالت المحكمة، في بيان اليوم الخميس، إنّ ما غيان الذي اعتقل عام 2015 أُدين بتهم عدّة بينها تلقّي رشاوى.

وكان ما غيان يشغل منصب نائب وزير أمن الدولة، واعتبر لسنوات عديدة المسؤول الأول عن أجهزة التجّسس ومكافحة التجسّس.

واعتبرت المحكمة الشعبية الوسيطة في مدينة داليان أنّ المُدان ارتكب “جرائم فساد وابتزاز وتحقيق أرباح من معلومات سريّة هو مطّلع عليها”.

وأرفقت المحكمة العقوبة بحرمان المُدان من حقوقه السياسية، وأمرت كذلك بمصادرة ممتلكاته.

وبحسب بيان المحكمة فقد قرر المُدان عدم استئناف الحكم.