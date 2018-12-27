إيران.. مقتل رجلي أمن برصاص مهربي مخدرات‎

قُتِل اثنان من قوات الشرطة الإيرانية بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وأصيب آخران بجروح في تبادل لإطلاق نار مع مُهرِّبي مخدرات في مدينة “بردسير”، التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، وفقًا لما ذكر قائد قوات الشرطة اللواء “رضا بني أسد”.

وقال اللواء بني أسد لموقع قوات الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس”جرى فجر اليوم تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة ومهربي مخدرات في مدينة بردسير، أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن، بينهم ضابط برتبة ملازم أول يدعى (كادر سلمان راهنما)”.

وأضاف “أثناء المواجهات انحرفت السيارة، التي كان فيها الضابط ورجل أمن آخر عن الشارع، ما دفع أحد المهربين إلى تصويب النار عليهما وقتلهما في أحد الشوارع العامة بمدينة بردسير التابعة لمحافظة كرمان”، مبينًا أن “اثنين من قوات الشرطة أصيبا بجروح وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المدينة”.

وتُعد محافظة كرمان إحدى المحافظات التي يقطنها العديد من عصابات ومافيات تهريب المخدرات إلى باقي المحافظات الإيرانية أو الدول المجاورة.