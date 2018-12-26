قتل زوجته ثم حدّث صفحتها في “فيسبوك” لشهور لإخفاء جريمته

اعتقلت الشرطة في مدينة غوراكبور، في الهند، رجلًا قتل زوجته السابقة في شهر يونيو/حزيران الماضي، وحدّث على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليخفي جريمته.

وقالت الشرطة في بيان: “إنه حدّث صفحتها عبر فيسبوك بشكل دائم، من هاتفها المحمول، مُنذ اختفائها قبل سبعة أشهر، وذلك للتظاهر بأنها على قيد الحياة، وفي محاولة منه لخدعتهم، وإخفاء جريمته”.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن دارمندرا سينغ والذي يعمل طبيبًا، قتل زوجته السابقة ريخا سريفاستافا، وذلك بعد أشهر من طلاقهما، وزواجها من رجل آخر، حيث قام بتخديرها، ثم ألقاها من منحدر صخري مرتفع.

واكتشفت الشرطة خدعته، عندما عثرت على هاتف سريفاستافا، في أكتوبر/تشرين الأول، حيث أصبح المشتبه الرئيسي في قضية مقتلها.