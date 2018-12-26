سعودي يعود إلى منزله فيفاجأ بجريمة مروعة

فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية تحقيقًا في جريمة قتل خادمة إثيوبية وإصابة أخرى في إحدى الفلل السكنية.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد عثر على خادمة إثيوبية غارقة بدمائها في فيلا تعمل بها، كما وجدت خادمة أخرى من الجنسية ذاتها بها بضع طعنات، وتم نقلها للمستشفى للعلاج.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد من مواطن يفيد فيه بأنه عاد لمنزله مساء الثلاثاء، فوجد خادمته من الجنسية الإثيوبية ملقاة على الدرج الداخلي للفيلا وهي متوفاة بعد تعرّضها لطعنات عدة في الصدر والرأس.

وبعد وصول الدوريات الأمنية وتمشيط الفيلا، تبيَّن وجود خادمة إثيوبية أخرى ملقاة على الأرض، وبها إصابة خطيرة عبارة عن طعنة في الصدر، وعثر بجوارها على سكين، عليها آثار دماء، وتم نقلها للمستشفى للعلاج.