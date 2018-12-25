ممرضة عربية بالسعودية تتسبب بوفاة سيدة وجنينها بعد توليدها بطريقة غير قانونية

فتحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحقيقًا مع ممرضة عربية قامت بتوليد النساء في منزلها بمكة المكرمة بطريقة غير قانونية، وتسببت بوفاة سيدة وجنينها أثناء توليدها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن زوج السيدة التي توفيت (كلاهما آسيوي الجنسية)، تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية ذكر فيه أن ممرضة تقوم بتوليد النساء بشكل غير نظامي تسببت بوفاة زوجته وجنينها بعد زيادة جرعات الحقن لها.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الممرضة، حيث أقرت بالتحقيقات أنها كانت تعمل ممرضة في أحد مستشفيات مكة، وتم طي قيدها، فلجأت لتوليد الوافدات اللواتي لا يحملن إقامة، كما اعترفت بأن هناك ممرضة أخرى تجلب لها النساء اللواتي على وشك الولادة لتقوم بتوليدهن في منزلها.

وتمت إحالة المتهمة للنيابة العامة، ومنعت من السفر لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أحيلت جثة السيدة للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإن كان هناك دور للممرضة بذلك.