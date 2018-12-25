الكويت تتسلم جثمان مواطنها الذي قتل في مصر

قال سفير دولة الكويت في مصر، محمد الذويخ، أنه تم نقل جثمان المواطن الذي تعرض للقتل على أيدي 3 أشخاص إلى الكويت، أمس الاثنين، على متن الخطوط الكويتية، وذلك بعد أن أنهت السفارة الإجراءات كافة الخاصة بذلك.

وأوضح – بحسب وسائل إعلام محلية – أن أخت القتيل وزوجها اللذين يعيشان في الكويت ذهبا إلى القاهرة لرؤية الجثمان ورافقاه في رحلة العودة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص وهم عامل وسائق ونجار، أقدموا على قتل المواطن الكويتي وسرقته، إذ وُجد بحوزتهم: (هاتفان محمولان، وخاتمان، ومحفظة نقود جلد، ومبلغ 31 ألف جنيه، و1000 دولار، و268 دينارًا كويتيًّا).

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على جثة رجل كويتي، يدعى سمير فهد ناصر، ويبلغ من العمر 54 عامًا، بمسكنه في قرية الجعفرية، وقد تعرض للخنق.

واعتاد المجني عليه، وهو من أم مصرية زيارة أهل والدته في مصر، حتى وقت وفاته.

وأقر المتهمون الثلاثة أنهم أصدقاء الضحية واعترفوا بقتله “بسبب خلافات مالية قديمة، فشلوا في تسويتها معه، فقرروا التخلص منه والهرب، لكنهم سقطوا بيد الشرطة ومعهم أموال وهواتف سرقوها”.

وأكدت التحريات أن الجناة “من المقيمين في قرية الجعفرية، وأنهم على صلة وطيدة بالقتيل، وأن أعمارهم تتراوح ما بين 25 و35 عامًا، إذ تمَّت مداهمة أماكن إقامتهم وتوقيفهم”.

وبحسب المصدر “قال المتهمون إنهم كانوا يتعاملون مع القتيل في أمور عدة، وحدثت بينهم خلافات على أمور مالية قديمة، وحاولوا تصفيتها معه لكنه أساء إليهم، فاشتدت الخلافات بينهم، وقرروا التخلص منه داخل شقته”.

وأضافوا، أنهم “قيَّدوا يدي الضحية الكويتي من الخلف، وخنقوه بحبل، واستولوا على مابحوزته”.