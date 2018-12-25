ضابطان شقيقان يعتديان على مواطن في الكويت.. ومحكمة التمييز تصدر قرارها

امتنعت محكمة التمييز في دولة الكويت عن النطق بمعاقبة ضابطين شقيقين يعملان في قطاعين مختلفين بوزارة الداخلية، وذلك بعد إدانتهما في تهمة الاعتداء على مواطن بالضرب ومطاردته، وتعمد الاصطدام بمركبته وإتلافها بالكامل.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن المواطن لجأ إلى مركز الشرطة وقدَّم بلاغًا بهما، لكنه فوجئ بمحاولات ثنيه عن الاستمرار بالقضية، فلجأ إلى جهات أخرى في الوزارة لكنه لم يجد استجابة، فقرَّر اللجوء إلى القضاء.

وبعد أن أقام المواطن قضيَّةً تم التحقيق بالواقعة، وثبت للمحكمة صحّة ادعاءات المواطن فصدَر حكمٌ قضائيٌّ بحق الضابطين وتم تأييده من قبل الاستئناف، لكنَّ محكمة التمييز قضتْ بالامتناع عن النطق بالعقاب وأن يُقدّم الضابطان المتهمان تعهّدًا بالالتزام بالمحافظة على حسن السلوك لمدة عامين وتغريم كلّ منهما كفالة قدرها 150 دينارًا (495 دولارًا).