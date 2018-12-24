“تعليم المدينة” بالسعودية يصدر عقوباته بحق طالب طعن مديره

أصدر مدير التعليم في منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية 4 عقوبات تربوية على طالب الثانوي الذي أقدم على طعن مديره الشهر الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن العقوبات شملت حرمان الطالب من الدراسة لهذا العام، وتمكينه من الانتساب للدراسة في مدرسة أخرى، وإلزامه حضور جلسات تعديل السلوك بوحدة الخدمات الإرشادية بإدارة التعليم.

كما تضمنت العقوبات أخذ تعهد خطي على الطالب بعد تنفيذ فترة الحرمان، بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن، وتمكينه من الدراسة منتظمًا العام المقبل في مدرسة أخرى.

وكان الطالب أقدم على طعن مدير مدرسته الثانوية في المدينة المنورة، انتقامًا منه، لطلبه المتكرر لولي أمره بسبب غياباته الكثيرة.

وذكر ناشطون – آنذاك – أن الطالب سدَّد طعنة للمدير في كتفه، استدعت نقله إلى المستشفى.

وقال الإعلامي السعودي، سعد الحربي، إن الطالب حضر من خارج المدرسة، وسدَّد الطعنة إلى كتف مديره في أثناء إشرافه على الطلاب بالفسحة.