بدافع السرقة.. القبض على 4 متهمين بقتل كويتي في مصر

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الأحد، القبض على المتهمين بقتل مواطن كويتي، الذي عُثر عليه مقتولًا داخل شقة في مدينة طنطا، شمال القاهرة.

وذكرت مديرية أمن الغربية، في بيان اليوم، أنّ مباحث مركز السنطة التابع للمحافظة، كشفت تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص يحمل الجنسية الكويتية بقرية “الجعفرية” في ظروف غامضة.

وأشار البيان، إلى أنّ “مدير أمن الغربية، اللواء طارق حسونة، تلقى إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة (س. ف . ا – 54 عامًا) يحمل الجنسية الكويتية، بمسكنه في قرية الجعفرية، وتظهر على جسده عدة طعنات”.

وأضاف أنّ “مديرية الأمن شكّلت فريقًا لكشف ملابسات الحادث، والتي انتهت بأنّ 4 متهمين يقفون وراء واقعة القتل”.

وعقب القبض على المتهمين الأربعة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، حيث تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتوصلت أجهزة الأمن لتفاصيل الواقعة كافة، بعدما جرى فحص كاميرات المحلات المجاورة، والتحقيق بمعرفة النيابة العامة مع عدد كبير من أهالي القرية والشباب المترددين على منزل الضحية.

وأثارت واقعة العثور على جثة الكويتي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ذكرت تقارير صحافية أنّ بعض الأهالي في قرية الجعفرية التي وصلها الكويتي منذ يومين لزيارة أهل والدته المصرية، لاحظوا أن باب شقته مفتوح؛ ما أثار فضولهم، فلما دخلوا وجدوه جثة هامدة وعلى رقبته آثار شنق.