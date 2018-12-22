العثور على كويتي مقتولًا في مصر

أفادت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير إخبارية كويتية، اليوم السبت، بأن الأمن المصري عثر على مواطن كويتي مقتولا داخل شقة في مدينة طنطا، شمال القاهرة.

وقال حساب “المجلس” الكويتي على تويتر: ” تم العثور على مواطن كويتي يدعى م.ح ويبلغ من العمر 54 عامًا مقتولًا داخل شقة في مدينة طنطا المصرية”.

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى: أن “المواطن الكويتي المقتول وجد داخل شقته على جثته آثار خنق وكدمات”.

المواطن الكويتي س. ح وجد على جثته آثار خنق وكدمات في شقته. https://t.co/lPyZkeiDBP — المجلس (@Almajlliss) December 22, 2018

بدورها نقلت صحيفة “الراي” المحلية، عن سفير الكويت في القاهرة محمد صالح الذويخ، قوله إنه “موجود في قرية الجعفرية في محافظة الغربية المصرية، للوقوف على ملابسات مقتل كويتي في الأربعين من عمره”.

ونسبت الصحيفة لمصادر أمنية مصرية أن “المواطن الأربعيني عثر على جثته مساء أمس في شقة يقيم فيها في قرية تنتمي لها أمه المصرية الجنسية”.

وقالت المصادر إن “بعض الأهالي في قرية الجعفرية التي وصلها الكويتي قبل ساعات من مقتله لزيارة أهل والدته، لا حظوا أن باب شقته مفتوحا ما أثار فضولهم، فلما دخلوا وجدوه جثة هامدة وعلى رقبته آثار شنق”.

وأشارت المصادر إلى “تشكيل فرق بحث أمنية استمعت في البداية إلى جيران وشهود عيان، أفادوا بأنهم سمعوا أصواتا عالية جدا مساء أول من أمس، فيما بدا أنها مشاجرة دارت بين الموجودين”.

وذكر شهود العيان أن الشقة “كان يرتادها عدد من أبناء القرية من أقارب الكويتي وأصدقائه الذين اعتادوا زيارته لدى وصوله إلى القرية منذ وفاة أمه قبل عام تقريبا”.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم “توقيف عدد من المشتبه بهم، وأن النيابة العامة المصرية قررت فحص كاميرات المتاجر القريبة من الشقة لمعرفة المترددين عليها”.