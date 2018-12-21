اعتقال مغربي أشاد بمقتل السائحتين الغربيتين (صور)

ألقت الشرطة المغربية القبض على شاب في الـ 22 من عمره، بعد نشره لتدوينة أشاد من خلالها بمقتل السائحتين الدنماركية والنرويجية في ضواحي مراكش.

واعتبر الشاب الموقوف ما حدث من قبيل حرية الرأي، ووصفه بـ “الحادث الصغير العارض” و”الإنجاز” الذي حققه “إخوانه” في مراكش، وتهجّم على واضعي قانون مكافحة الإرهاب في المغرب.

وذكر موقع “زنقة 20″، أن الشرطة حلت بمنزله في قرية “آيت إعزا” في منطقة شتوكة آيت باها ضواحي أغادير، وتم اقتياده إلى مركز الأمن في المدينة.

وتعرَّض المعني بالأمر إلى وابل من التعليقات المعارضة له، والتي وصفته بأبشع الأوصاف، حتى أنه تبادل الكثير من الكلام النابي مع بعض المداخلات رغم انتقاده في تدوينته لـ “الفساد الأخلاقي”.

وما زال الشاب في حالة اعتقال وفقًا لتعليمات النيابة العامة إلى حين التحقيق معه، ويمكن متابعته بعدة تهم، أبرزها: السب، والقذف، والتشجيع على الإرهاب.