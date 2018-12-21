الجزائر تمنع 3 ملايين يورو مزورة من التداول في سوق “دبي”

أجهضت الشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، عملية إغراق سوق “دبي” المحلي بنحو 3 ملايين يورو مزورة.

وقالت الشرطة في بيان: إنه “تم اعتقال 6 متهمين بقيادة عصابة تزوير العملة، وترويجها بسوق دبي في ولاية سطيف”، وهي موقع تجاري يرتاده ملايين الجزائريين والتونسيين.

وتابع البيان، أن “المتهمين الستة (23 و40 سنة)، تمّ توقيفهم جميعًا في عملية جاءت بناءً على معلومات أولية، مفادها وجود شخص يقوم بترويج أوراق نقدية مزوّرة بمدينة سطيف”.

وأثبتت التحقيقات الأولية لعناصر الأمن أنّ الشخص الموقوف ينشط ضمن عصابة منظمة ينحدر أفرادها من مدن سطيف والعلمة وبني ورتيلان، ويمتد نشاطها إلى غاية ولاية برج بوعريرج، حيث تم توقيفهم جميعًا.

وسمحت العملية بحجز مبلغ مالي يفوق 3 ملايين أورو مزورة من فئات 100 و200 و500 يورو؛ أي ما يعادل مبلغ 68 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، كانت موجهة للصرف والتحويل في السوق الموازية.

وتحجز قوات الأمن الوطني دوريًا كميات كبيرة من العملات الأجنبية خارج البنوك؛ لعدم وجود مراكز رسمية لصرف العملة، بينما يقبل الجزائريون بكثافة على هذه الصرافات غير النظامية.