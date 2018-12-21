السعودية.. إحالة مطلق النار على دورية للمجاهدين إلى النيابة العامة

السعودية.. إحالة مطلق النار على دورية للمجاهدين إلى النيابة العامة

المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن خمسيني، وذلك إثر إقدامه على إطلاق النار على إحدى دوريات المجاهدين بمحافظة رنية، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة.

ووفقًا لموقع صحيفة “الرياض”، فإن “إطلاق النار نتج عنه استشهاد أحد أفراد دوريات المجاهدين”.

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