في أقل من 24 ساعة.. شرطة دبي تلقي القبض على عصابة سرقت 4 ملايين درهم (فيديو)

ألقت شرطة دبي، في أقل من 24 ساعة، القبض على عصابة من الجنسية الأفريقية، أقدمت على سرقة 4 ملايين درهم من سيارة نقل الأموال، وأطلق على العملية اسم “عملية الغدر” .

وفي التفاصيل، كانت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض سيارة لنقل الأموال للسرقة وذلك في منطقة اختصاص الراشدية، وعلى الفور تم تشكيل فرق العمل وحددت الاختصاصات لكل فريق، حسب الخطة التي تم وضعها.

ومن خلال التحقيقات الأولية بحسب العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تبين أن سيارة نقل الأموال كان يوجد بها ثلاثة موظفين، اثنان من الجنسية الآسيوية والثالث من الجنسية الأفريقية، وكانت تحتوي على مبلغ 20 مليون درهم، وعندما قام الموظفان الآسيويان بالنزول من السيارة والذهاب لقضاء حاجتهما، انتهز الموظف الغادر الفرصة وقام بسرقة 4 ملايين درهم ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

واتضح أن هنالك تخطيطًا مسبقًا للمتهم بالاتفاق مع عصابة من نفس جنسيته، وعليه تم وضع خطة عمل للإمساك بهم دون قيامهم بالتصرف في المبلغ المسروق، حيث تم تشكيل فرق العمل الميدانية، وباستخدام الدعم التقني من قبل مركز تحليل البيانات الجنائية المجهز بأحدث تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي تم تحديد أماكن أوكار العصابة، والكشف عن خطتهم في كيفية التصرف في المال المسروق.

ومن خلال عملية البحث والتحري الواسعة النطاق تم تحديد هوية شخص من نفس الجنسية لجأت إليه العصابة؛ لتخبئة المال المسروق لحين تهدأ الأوضاع والابتعاد عن الأنظار، ظنًا منهم أن الشرطة لن تصل إليهم.

وأوضح العميد جمال الجلاف أنه بعد اجتماع فرق العمل تم تحديد ساعة الصفر لضبط جميع المتهمين في القضية الذين تمركزوا في دبي والشارقة وعجمان، وبالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي في تلك الجهات، تمكنت فرق العمل وبحرفية عالية من مباغتة أفراد العصابة والقبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المسروق، وذلك في أقل من 24 ساعة.