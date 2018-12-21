المغرب.. توقيف 9 أشخاص للاشتباه بارتباطهم بمقتل سائحتين غربيتين

تمكن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمنفذي جريمة قتل سائحتين أجنبيتين من جنسية نرويجية ودانماركية.

واليوم الجمعة، أقلعت طائرة تحمل على متنها جثماني الشابتين الاسكندينافيتين اللتين قُتلتا في جنوب المغرب من مطار الدار البيضاء باتجاه كوبنهاغن، في وقت بدأت تتضح أكثر فأكثر فرضية العمل “الإرهابي”.

وذكر بيان للمكتب، الجمعة، أن “توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي”.

وتابع: “أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية”.

وخلص البيان إلى أنه “قد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه بهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط”.

وكانت السلطات المغربية أوقفت، الخميس، ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في مقتل شابتين اسكندينافيتين، في مراكش، كما أوقفت، الإثنين الماضي، في مراكش، مشتبهًا به أول ينتمي إلى “مجموعة متطرفة” بعد ساعات من العثور على جثتي الشابتين في موقع معزول بجبال الأطلس.