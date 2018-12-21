الإمارات.. شنق نفسه بسبب “صورة مخلة”

تنظر جنايات دبي في دولة الإمارات، واقعة انتحار عامل آسيوي شنقًا داخل دورة مياه في مقر سكنه؛ بعد تعرضه لابتزاز من عامل آخر من الجنسية عينها، هدده بنشر صورة مخلة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يسلمه جهاز هاتف ذكي.

وبحسب موقع “البيان”، الذي أورد تفاصيل الحادثة، فقد تلقت الشرطة بلاغًا وصلت بعده فورًا لموقع الحادث، حيث عثرت مع المنتحر على قصاصات ورقية مكتوبة باللغة الإنجليزية ومذكور فيها اسم الشخص الذي ابتزه، وتدعو إلى سجنه، الأمر الذي دفع الشرطة للبحث عن “المبتز” وإلقاء القبض عليه.

وتبين في التحقيقات، أن المتهم أرسل للمجني عليه عبر “واتساب” صورة مخلة جمعت “الأخير” مع شخص آخر غادر البلاد، وهدده بفضحه، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يعطه هاتفًا من نوع “آيفون”، إلا أن الضحية لم ينتظر حتى تنفيذ التهديد، وأقدم على شنق نفسه في دورة مياه داخل مقر سكن عمال الشركة التي كان يعمل فيها.

وأقر المتهم بواقعة الابتزاز، مبينًا أن الضحية سبق وأقام علاقة مع صديقه الذي غادر البلاد في وقت سابق، ثم أرسل له ذاك الصديق الصورة المخلة عبر “واتساب”، تظهر وضعية العلاقة التي أقامها مع الضحية، فاستغل الصورة وابتز بها الضحية؛ ما أدى في النهاية إلى انتحاره.