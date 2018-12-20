القبض على 3 مشتبه فيهم بمقتل السائحتين الغربيتين في المغرب

أوقفت السلطات المغربية ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بمقتل شابتين اسكندينافيتين، في مراكش، وفق مصدر مقرب من التحقيق اليوم الخميس.

وكانت السلطات المغربية أوقفت، الاثنين الماضي، في مراكش مشتبهًا فيه أول ينتمي إلى “مجموعة متطرفة” بعد ساعات من العثور على جثتي الشابتين، وهما نرويجية ودنماركية في موقع معزول في جبال الأطلسي.

ونشر المحققون، ليل الأربعاء-الخميس، مذكرة بحث عن ثلاثة مشتبه فيهم كانوا لا يزالون فارين، وبحسب المذكرة فإن جميعهم ينحدرون من مراكش وأحدهم له سوابق قضائية “مرتبطة بأعمال إرهابية”؛ بحسب معلومات أوردتها وكالة “فرانس برس”.

والضحيتان الغربيتان هما لويزا فيسترغر يسبرسن، وهي طالبة دنماركية تبلغ من العمر 24 عامًا، وصديقتها النروجية مارين أولاند، التي تكبرها بأربعة أعوام؛ وكانتا توجهتا معًا لقضاء عطلة لمدة شهر في المغرب.

وآخر نشاط لهما قبل قتلهما في العملية نصب خيمة في أعلى قمة في شمال أفريقيا (4167 مترًا)، في مكان معزول يبعد نحو ساعتين سيرًا من بلدة إمليل.

وعثر على جثتيهما، صباح الاثنين، في وادٍ في جبال الأطلس في الموقع المعزول، وإحداهما قتلت بالسلاح الأبيض، كما قالت السلطات المغربية، أما الثانية فقطع رأسها بحسب مصدر مقرب من التحقيق في الجريمة.