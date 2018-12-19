اعتقال كويتي يهرّب المخدرات عبر “طائرة لاسلكية” (صورة)

أوقفت فرق مكافحة المخدرات في دولة الكويت، مواطنًا وبحوزته 2 كيلو شبو و2 كيلو من الحشيش، وطائرة لاسلكية، تبيَّن أنه كان يستخدمها في تهريب المخدرات من دولة مجاورة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه بعد ورود معلومات عن المتّهم، تم وضع كمين، إذ تمَّ الاتّفاق معه على عملية تسليم وتسلّم المخدرات بمقابل مادي.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء عملية تسليم المخدّرات حاول المتهم الهروب بمركبته لعدم شعوره بالاطمئنان، وتعمَّد الاصطدام بدوريات إدارة مكافحة المخدرات، لكنَّ رجال المكافحة تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته كيلوغرام من مادة الشبو المخدرة بعد مقاومة عنيفة من المتّهم.

وبعد تفتيش مسكن المتَّهم في منطقة الصباحية عثر على كيلوغرام آخر من الشبو، و2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة وميزان حساس وطائرة لا سلكية كبيرة.

وأقر المتَّهم في التحقيقات، أنه يستخدم الطائرة في عمليات تهريب المخدّرات من دولة مجاورة للكويت.