أم تضع “سم فئران” لطفلتيها في الطعام.. لهذا السبب

أقدمت أم مصرية على وضع السم لطفلتيها في الطعام، ما تسبب في وفاة الأولى ونقل الثانية للمستشفى، وذلك على خلفية أزمة نفسية تمر بها إثر وجود خلافات بينها وبين زوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغًا من عامل، يفيد بتلقيه مكالمة من زوجته تخبره أنها تخلصت من طفلتيهما، حسب بيان من وزارة الداخلية المصرية.

وعبر الفحص تبين وضع الأم سم فئران للطفلتين، ما أدى إلى وفاة طفلة في الشهر السادس من عمرها، فيما ترقد شقيقتها وهي في الثانية من عمرها، في قسم العناية الحرجة بأحد المستشفيات الحكومية.

وبعد التحريات، تبين أن الأم تعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة، وكانت تتناول المهدئات، ما أدى إلى رغبتها في التخلص من طفلتيها.

يذكر أن جرائم قتل الأهالي لأطفالهم بدأت تتزايد في مصر مؤخرًا، وتتنوع الأسباب بين حالات نفسية، أو وجود خلافات زوجية تدفع أحد الطرفين للانتقام من الآخر عن طريق قتل أولادهما.