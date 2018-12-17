سرق قلادةً ثمينةً وابتلعها لتجنب إلقاء القبض عليه (صور وفيديو)

اعتقلت الشرطة الصينية رجلًا سرق في وضح النهار قلادةً ثمينةً تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني، من متجر مجوهرات جنوب الصين، ثم ابتلع حباتها واحدةً تلو الأُخرى، وذلك في محاولة منه لتجنت إلقاء القبض عليه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين، أن الشرطة فرغت كاميرات المراقبة الموجودة في المتجر، وتعرفت على المشتبه به، من خلال صورته الشخصية، عبر نظام التعرف على الوجه، حيث ألقت القبض عليه على الفور، وعندما لم تجد القلادة بحوزته، أخضعته للمسح السيني، ليتبين أنه ابتلعها.

وأظهرت التحقيقات أن اللص نفّذ عملية السرقة مع امرأة، حيث زارا المتجر عدة مرات، وتظاهرا أنهما يريدان شراء القلادة، وأثناء فحصها تذرع المشتبه به بأن المحل مظلم جدًا لرؤية لون الخرز على القلادة.

ثم أخذها للخارج لرؤيتها تحت “ضوء الشمس الطبيعي”، وهرب بها، مما دفع بالمتجر للاتصال بالشرطة.