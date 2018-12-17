القبض على عصابة بالإمارات دفنت المخدرات “تحت الأرض”

تمكنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات من القبض على عصابة مكونة من 3 آسيويين وبحوزتهم 60 كيلوغرامًا ونصف من مخدر الهيروين النقي، وذلك في عملية أطلقت عليها “عاصفة الموت”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، عثرت شرطة أبوظبي على المخدرات مدفونة في باطن أرضية ورشة تجارية لبيع قطع غيار المركبات المستعملة، في إحدى المناطق الصناعية، وجزء منها مخبأ في تجاويف سرية بحشوة أبواب السيارات المستعملة.

وتبين أن أحد المتهمين -الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و45 سنة- يعمل شريكًا في إدارة الورشة، والآخر مستثمر، والثالث قادم بتأشيرة زيارة.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بما نسب إليهم، موضحين أن الكمية المضبوطة كانت بغرض الاتجار بها، وبيعها والتكسب منها؛ فيما تمت إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.