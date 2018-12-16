بتهمة اختلاس مليون دينار.. السجن 15 عامًا لضابط بوزارة الداخلية الكويتية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بسجن ضابط في وزارة الداخلية برتبة عقيد لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة اختلاس مليون دينار من جمعية الشرطة، بمساعدة وافدين من جنسيات مختلفة.

وتضمن الحكم سجن سبعة وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية، ما بين سبع إلى عشر سنوات عن التهمة ذاتها، وتغريم جميع المتهمين مليونًا و680 ألف دينار، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ويعود تاريخ القضية المعروفة بـ “قضية اختلاسات جمعية الشرطة”، إلى قرابة عام ونصف، حيث أحالت وزارة الداخلية آنذاك المتهمين إلى النيابة للتحقيق؛ بعد الكشف عن الاختلاسات في الجمعية، وتقصي إدارة المباحث الجنائية للقضية لكشف تفاصيلها، والذي استمر عشرة شهور.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، في شباط/ فبراير الماضي، ذكر أن الكويت تخلفت هذاالعام 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد؛ لتصبح في المركز الـ85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.