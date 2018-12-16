تنقيب أثري يقود 27 مسؤولًا مصريًّا للمحاكمة

أحال القضاء المصري 27 مسؤولًا محليًّا من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية لمحاكمة تأديبية عاجلة، بعد أن تمكَّن مواطنون من إجراء أعمال تنقيب بمنطقة أثرية تعرف باسم “أم حرب” شمالي البلاد.

وجاءت التهم بالإهمال الوظيفي وأرجعت تلك الإحالة إلى “الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية؛ما مكّن عددًا من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل أم حرب الأثري بمنطقة آثار المنوفية، وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون”، ولم يتم اتخاذ اللازم من جانبهم بشأن تلك المخالفة.

ولم توضح الجهة القضائية مصير المواطنين الذين قاموا بأعمال التنقيب أو تفاصيل أكثر بشأن المحاكمة التأديبية، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتَّهمين بشأن تلك التهم.

وتنقيب الأفراد عن الآثار، بشكل غير قانوني، تحول أخيرًا إلى ظاهرة آخذة في الانتشار بمصر، ووصل الأمر إلى حد أن دفع الكثيرون حياتهم ثمنًا في مغامرة غير مضمونة العواقب، بحسب وسائل إعلام.

وعادة ما تتم عمليات التنقيب خلسة، وغالبًا في جوف الليل، خشية تعقّب الأجهزة الأمنية، لما لها من عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد.