موريتانيا.. وفاة حفيدة الرئيس في حادث مروري (صور)

أعلن، اليوم السبت، عن وفاة حفيدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، في حادث سير وقع صباح اليوم بمقاطعة تيارت شمالي العاصمة نواكشوط.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن حفيدة الرئيس (3 أعوام) توفيت على الفور، بعد اصطدام سيارة كانت تقودها والدتها بشاحنة كبيرة كانت متوقفة على جانب الطريق.

ووفق ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصيبت والدة الطفلة، وهي زوجة بدر ولد عبدالعزيز، نجل الرئيس الموريتاني الحالي، بجراح لم تحدد طبيعتها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقل موقع “صحراء ميديا” المحلي عن شهود عيان قولهم: إن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز عاين مكان الحادث، قبل أن تتولى عناصر من الأمن الرئاسي تأمين المنطقة.

وسارعت شخصيات سياسية وأفراد من عامة الناس إلى تقديم التعازي للرئيس في فقد حفيدته، من بينهم رئيس الحزب الحاكم، وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم.

وقال ولد محم في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “أتقدم ببالغ التعازي والمواساة إلى فخامة رئيس الجمهورية والسيدة الأولى في وفاة حفيدتهما إثر حادث سير مؤلم اليوم.. كما أتقدم بأحر التعازي إلى بدر ولد عبدالعزيز وأسرة أهل محمذن لولي، راجيًا للجميع الصبر والمثوبة، وأن يعظم الله أجرهم ويرزقهم جزاء الصابرين. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

أتقدم ببالغ التعازي والمواساة إلى فخامة رئيس الجمهورية والسيدة الاولى في وفاة حفيدتهما إثر حادث سير مولم اليوم.

كما أتقدم بأحر التعازي إلى بدر ولد عبد العزيز وأسرة أهل محمذن لولي، راجيا للجميع الصبر والمثوبة، وأن يعظم الله أجرهم ويرزقهم جزاء الصابرين.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — سيدي محمد ولد محم (@SMohamedMaham) December 15, 2018

يشار إلى أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز كان قد فقد نجله أحمد ولد عبدالعزيز (24 سنة) في حادث سير، وقع شرقي البلاد عام 2015.