مصر تعلن اعتراف رجل شرطة بقتل قبطيين

أعلنت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، أن شرطيًا متهمًا بقتل قبطيين بعد أن أطلق عليهما النار من سلاحه جنوب البلاد الخميس الماضي، اعترف بالجريمة.

وقالت النيابة العامة في بيان: “إن المتهم المكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة، ويدعى ربيع خليفة (43 عامًا) اعترف بارتكاب الجريمة، حيث أطلق أعيرة نارية من سلاحه العسكري على المجني عليهما إثر مشادة كلامية”.

وأوضح البيان أن الواقعة “بدأت مع دخول قبطي ونجله في مشادة كلامية مع رجل الشرطة؛ قبل الواقعة بأيام، بسبب قيامهما بإلقاء ردم خاص بأعمال مقاولات تخصهم أمام الكنيسة، ليطلب منهما الشرطي إزالته من الموقع”.

ولفتت إلى أن المشادة “تطورت بين الطرفين، وفي اليوم الثاني والثالث تبادل الطرفان الألفاظ والشتائم، قبل أن يقوم الشرطي بإطلاق الرصاص على المجني عليهما ويقتلهما على الفور”.