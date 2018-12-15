زارته أوبرا وينفري ولجأ إليه الرؤساء.. مرشد روحي مشهور متهم بالتحرش بـ500 امرأة

المصدر: ا ف ب

أصدرت السلطات القضائية البرازيلية، مذكّرة توقيف بحق المرشد الروحي جواو تيشييرا دي فاريا، المعروف باسم جواو دي ديوس (يوحنا الله)، الذي تتهمه 500 امرأة بالاعتداء الجنسي.

وقال متحدث باسم وزارة أمن الدولة، “لقد صدرت مذكرة التوقيف بحقّه، لكنه لم يوقَف بعد”.

وقال محاميه ألبرتو تورون في بيان صدر عنه، إنه “سيقدّم طعنًا بهذه المذكّرة”، معتبرًا القرار “ظالمًا وغير قانوني”.

وقد ذاع صيت المرشد خارج حدود البرازيل، وزارته في العام 2012 نجمة التلفزيون الأمريكي أوبرا وينفري، كما لجأ آخر ثلاثة رؤساء برازيليين إلى خدماته.

غير أن تحقيقًا نشر قبل أيام على قناة “تي في غلوبو”، وهي أكبر محطة تلفزيونية في البرازيل، نقل شهادات نساء قلن إنهن “اضطررن إلى القيام بمداعبات جنسية خلال جلسات شفاء روحاني”.

ومنذ عرض هذا التحقيق، تلقّت السلطات 330 شكوى ضده.

والأربعاء، وفي ظهور عام لوقت قصير، شدد المرشد أمام جمع من أتباعه على أنه بريء.

وكان المرشد تيشييرا اشتهر على نطاق واسع بقدرته على إجراء ما وصفها بعمليات جراحية “روحية”، زعم قدرتها على شفاء الأمراض المستعصية كالسرطان.

وتظهر على موقعه لإلكتروني، صور صادمة من هذه العمليات.