مسلحون يداهمون بنكًا ويستولون على أموال ويقتلون شخصاً في تونس (صورة)

قامت مجموعة مسلحة اليوم الجمعة، بالسطو على فرع لبنك “الاتحاد الدولي للبنوك ” في منطقة “سبيبة ” من محافظة القصرين بتونس، ثم داهمت منزلا بالمنطقة وقتلت شخصاً، قبل أن يلوذ عناصرها بالفرار.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز” إن منفذي العمليتين “إرهابيون كانوا على متن سيارة من نوع دي ماكس، وتمكنوا من الاستحواذ على مبلغ مالي هام من البنك”.

وأوضح المصدر أن عناصر الخلية “قاموا بعد عملية السطو على البنك بمداهمة منزل شخص يدعا خالد الغزلاني وإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله”.

وأشار إلى أن الضحية “شقيق عنصر في الجيش التونسي، يدعى سعيد الغزلاني ، تم قتله من قبل مسلحين متشددين قبل سنيتن”.

وأضاف المصدر الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه “أن العناصر الإرهابية التي نفذت العملية تحصّنت بعد فرارها بجبل الشعانبي”.