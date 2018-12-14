أغراهم بـ”سيارات فارهة”.. سوري خدع 20 كويتيًا ومقيمًا وفر ّهاربًا

فرّ سوري خارج الكويت بعدما نصب على مواطنين ومقيمين بإبرام عقود بيع سيارات فارهة لهم، حيث بينت التحقيقات أن الوافد السوري نصب على نحو 20 مواطنًا ومقيمًا واستولى منهم على مبالغ كبيرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الواقعة بدأت حين تقدم مواطن ببلاغ إلى مركز الشرطة، لافتًا إلى أنه اتفق مع وافد سوري على شراء سيارة فارهة وأعطى له مبلغًا مقدمًا، ولكنه اكتشف أن السوري يماطل في تسليم السيارة له.

وفي التفاصيل، قال المواطن المبلغ أنه شاهد عدة مركبات فارهة معروضة للبيع، ودخل المكتب للتعاقد على شراء إحدى المركبات والمعروضة بسعر مغر، حيث تم إبلاغه أن السيارات المعروضة تم بيعها وأن عليه أن يدفع مقدمًا حتى يجلب له سيارة بالمواصفات نفسها التي يرغبها من خارج الكويت.

وأضاف: “علمت لاحقًا أن السيارات التي يعرضها الوافد للبيع ما هي إلا سيارات مؤجرة، وأنه مجرد محتال”.

وفور تقديم البلاغ، تم استدعاء السوري (المدعى علي) إلى مركز الشرطة، حيث أبدى رغبة في التصالح وإعادة المبلغ الذي تسلمه من المواطن المدعي.

ولاحقًا، تقدم أكثر من شخص ببلاغات مماثلة ولدى الاستعلام مجددًا عن الوافد السوري، تبين أنه غادر البلاد إلى لبنان، وبعد تحريات تم اكتشاف أنه نصب على نحو 20 مواطنًا ومقيمًا بالطريقة ذاتها.