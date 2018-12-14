“العليا” تؤيد إعدام مغتصب وقاتل الطفلة “شهد” بالسودان

أيدت المحكمة العليا في الخرطوم في السودان حكم الإعدام شنقًا حتى الموت، في حق مغتصب وقاتل الطفلة “شهد” بضاحية أم دوم بمحلية شرق النيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكم الصادر ضد المتهم، جاء وفق بينات قوية وقرائن متماسكة تؤكد أن المتهم هو الذي قام باغتصاب وقتل الطفلة ذات العامين.

وبدأت الواقعة حين تقدم والد الطفلة في مارس/آذار 2016 بتقديم بلاغ عن اختفاء ابنته، وبعد ثلاثة أيام تم العثور على الطفلة داخل بئر بمنطقة “أم دوم”، وإثر تحريات توصلت الأجهزة الأمنية للمتهم الذي تبين أنه جار العائلة وألقت القبض عليه، حيث أقر بفعلته.

وقال المتهم إنه كان يقف أمام باب منزل جيرانهم عندما خرجت الطفلة، حيث حملها إلى داخل المنزل وقام باغتصابها، وعندما أحس أنها تعرضت لإصابة قام بقتلها وإلقائها في البئر.

وتبين أن للمتهم سجلًا سابقًا في السرقة والمخدرات وحادثة اختطاف واغتصاب أخرى.