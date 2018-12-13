شرطي يغتصب فتاة صغيرة بمقعد سيارته الخلفي.. تعرّف على عقوبته

المصدر: أ ف ب

حُكم، اليوم الخميس، على شرطي بريطاني بالسجن 25 عامًا، على خلفية ارتكابه 37 جرمًا، بما في ذلك اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من العمر في المقعد الخلفي من سيارته.

وأخبر آيين نود هيئة المحلفين أن العلاقة الجنسية جرت مع الفتاة “بالتراضي”، بحسب تعبيره.

وعيّن نود ضمن وحدة تعنى بالتعامل مع الشبان في أوضاع هشّة تابعة لشرطة تشيشر، في جنوب غرب إنجلترا.

وتبيّن للمحكمة أن الضابط زار منزل الفتاة قبل ثلاثة أيام من الحادثة؛ لإجراء تحقيقات في قضية عنف أسري. وثبت ذنبه في اغتصابها.

وقال له القاضي كليمنت غولدستون: “قمت باستغلال منصبك كضابط في شرطة تشيشر لفرض إرادتك على الفتاة وتلبية رغباتك”.