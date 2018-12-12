القبض على 3 أشخاص اختطفوا واغتصبوا فتاة في العراق (صورة)

تمكنت الأجهزة الأمنية في العراق اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص اختطفوا واغتصبوا فتاة في مدينة الكوت، بمحافظة واسط جنوب العاصمة بغداد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف فتاة (تبلغ من العمر 14 عامًا) واغتصبوها في الكوت.

وتم تحرير الفتاة بعد وقت قصير من اختطافها واغتصابها، وذلك على خلفية تلقي الشرطة لبلاغ، حيث تم نقلها إلى المستشفى، في حين ألقي القبض على الجناة، الذين أقروا بفعلتهم.

وأمس الثلاثاء أصدرت المحكمة الجنائية حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مدان، لقيامه باغتصاب طفل يبلغ 3 أعوام ثم قتله.

وأثارت حادثة اغتصاب ومقتل الطفل غضبًا شعبيًا، قبل أن يتم القبض على المتهم.

يذكر أن جرائم خطف الفتيات والأطفال واغتصابهم انتشرت بشكل كبير في العراق.