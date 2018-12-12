الشرطة الفرنسية تجري عملية في محيط كاتدرائية ستراسبورغ بعد إطلاق نار

قامت الشرطة الفرنسية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بعملية حول كاتدرائية ستراسبورغ، قرب المكان الذي قَتل فيه مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب نحو 12 شخصًا بجروح مساء أمس.

ورأى شاهد عيان ضباط شرطة يؤمّنون منطقة قريبة من موقع سوق عيد الميلاد بالمدينة الواقعة في شمال فرنسا.

وفرَّ المهاجم الذي ذكرت وسائل إعلام فرنسية أمس الثلاثاء، إن قوات الأمن أصابته بجروح، ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة تأهب وشدَّدت المراقبة على الحدود.

وحدَّدت الشرطة هوية المشتبه فيه، وهو شريف شيخات (29 عامًا) المولود في ستراسبورغ والمعروف لدى أجهزة المخابرات بأنه “يمثل خطرًا أمنيًّا محتملًا”.

وعلى الضفة الأخرى لنهر الراين، قال مسؤولون، إن الشرطة الألمانية شدَّدت المراقبة على الحدود، وتعزز التأمين حول البرلمان الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ هذا الأسبوع بعد الهجوم.