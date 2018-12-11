اغتصاب محامية مصرية على يد سائق “توك توك” و3 من أصدقائه

تعرضت محامية مصرية ثلاثينية، للاغتصاب، على يد سائق “توك توك” و3 من أصدقائه، بعد تخديرها، وتركها في مكان مهجور بحالة إعياء شديد بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية في مصر، تقدمت المحامية ببلاغ ضد السائق، روت فيه تفاصيل الواقعة، التي بدأت باستقلالها “توك توك” للعودة إلى المنزل بعد زيارتها لإحدى صديقاتها.

وقالت المحامية إن سائق الـ “توك توك” تحرك لتوصيلها، وقد بدأ يتابعها بنظراته، وسرعان ما حاول أن يتجاذب معها أطراف الحديث دون أن توليه اهتمامًا.

وأضافت أن السائق توقف لشراء بعض الأشياء في طريقه، ثم عرض عليها زجاجة عصير، اكتشفت فيما بعد أنه وضع فيها المخدر لتخديرها.

وتابعت أنها فوجئت بـ3 شباب ينضمون للسائق، ثم خطفوها إلى مكان مهجور خلف أحد الفنادق بالهرم، وتناوبوا على اغتصابها ثم تركوها.

وبعد التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن أصدقائه وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن مصر تشهد حملات شرسة ضد دراجة “التوك توك”، وصلت إلى دعوات برلمانية لمنعه، بعد تضييق الخناق على استيراده من الخارج، فيما دعا آخرون لضرورة ترخيصه لضمان سلامة الركاب، وذلك على خلفية تورط سائقيه في قضايا خطف أطفال واغتصاب، تكررت بصورة مرعبة في الآونة الأخيرة.