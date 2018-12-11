العراق.. الإعدام لمدان باغتصاب وقتل طفل في بغداد (فيديو)

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مدان؛ لقيامه باغتصاب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حي القاهرة ببغداد .

وقالت المحكمة العراقية، في بيان لها، إن ” المدان اعترف بقيامه بأخذ الطفل إلى أحد الهياكل في منطقة القاهرة بالعاصمة واغتصابه، ومن ثم قتله بواسطة آلة راضة بضربه على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته، وترك الجثة في الهيكل”.

وأضافت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، أن “المجني عليه طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن “المحكمة وجدت الأدلة المتوفرة كافية لإدانة المتهم، وأصدرت قرارها بالإعدام شنقًا حتى الموت، وفقًا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.

وأثارت حادثة مقتل الطفل جعفر الدوري شمالي العاصمة العراقية بغداد، غضبًا شعبيًا، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية في 7 تشرين الأول 2018، اعتقال متهم بقتل واغتصاب الطفل في العاصمة.

يشار إلى أن المعتقل يدعى “مصطفى كمر”، وهو متهم بالتورط في قضية اغتصاب وقتل الطفل جعفر الدوري، في منطقة حي القاهرة شمالي بغداد.

وانتشرت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، ظاهرة غريبة على المجتمع العراقي، وهي خطف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيًا.