داخل مسكنهن.. اغتصاب معلمة و4 طالبات بريطانيات خلال رحلة مدرسية

تعرضت معلمة و4 طالبات بريطانيات للاغتصاب خلال رحلة مدرسية إلى غانا.

وتعرضت الضحايا للهجوم في مسكنهن من قِبل رجل يحمل بندقية، بينما كُنّ في رحلة تطوعية إلى الدولة الأفريقية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أصيب أحد حراس الأمن الغانيين بالرصاص، وعانى من جروح خطيرة بعد محاولته التصدي للجاني ليلة السبت.

وسافرت الطالبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا، إلى غانا، في الرحلة التي كان من المفترض أن تمنحهن “فرصة اختبار الحياة في بلد نامٍ”.

وعادت الفتيات ومعلمتهن إلى بريطانيا الأحد، وهن الآن يتعافين من محنتهن الصادمة في مستشفى بريطاني.

يذكر أن الرحلة التي تكلفت 1200 جنيه إسترليني للفرد، كانت تضم 10 تلاميذ، وتعد جزءًا من جهود المدرسة لدعم جمعية خيرية تطوعية في غرب أفريقيا، تساعد الأطفال الغانيين المحرومين.