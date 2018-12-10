سفاح روسي يقتل 78 امرأة لـ”تنظيف” مدينته من “العاهرات” (صور)

حكمت محكمة روسية على ميخائيل بوبوكوف، وهو شرطي سابق ملقب بـ “الرجل الذئب”، يوم الإثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة، بعد إدانته بقتل 78 امرأة، بزعم أنه أراد تنظيف المدينة من “العاهرات“، رغم أنه اغتصب معظمهن قبل قتلهن طعنًا بأدوات حادة.

وكان بوبوكوف اعترف سابقًا بقتل 22 امرأة، لكن المحكمة أدانته، اليوم، بقتل 56 امرأة أخرى، ما رفع عدد النساء اللواتي قتلهن إلى 78.

وأفاد مدعي عام المحكمة بمدينة أركوتسك في مقاطعة سيبيريا، قبل إصدار الحكم، بأن عدد النساء اللواتي قتلهن بوبوكوف (54 عامًا) قد يكون 81 امرأة وليس 78.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام روسية، إلى أن المتهم أبلغ المحكمة بأنه قتل ضحاياه من أجل “تنظيف مدينته من العاهرات والنساء الفاسدات”، مضيفة بأن الشرطة أطلعت المحكمة بأنه قام باغتصاب معظم ضحاياه قبل قتلهن.

وقال المدعي العام:”استخدم المتهم السكاكين والفؤوس ومفكات البراغي لقتل ضحاياه، ومن الواضح أنه يحب القتل، لأن بعض ضحاياه تلقين حوالي 170 طعنة”.

وأفادت الصحيفة بأن المتهم ارتكب أول جريمة له عام 1992 بعد عام من انهيار الاتحاد السوفياتي، وارتكب آخر جريمة له عام 2010 قبل أن يتم القبض عليه.