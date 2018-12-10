إحالة ضابطين إلى القضاء بتهمة الاستيلاء على المال العام في الكويت

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، اليوم الإثنين، عن إحالة ضابطين إلى الجهات القضائية بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “الفريق خالد المكراد يوقف إشرافيين عن العمل ويحيل ضابطين للجهات القضائية؛ لما أثير حولهما من شبهة الاستيلاء على المال العام”.

الفريق خالد المكراد يوقف اشرافيون عن العمل ويحيل ضابطان للجهات القضائية لما أثير حولهما من شبهة الاستيلاء على المال العام — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) December 10, 2018

وفيما لم توضح الإدارة تفاصيل أخرى حول القضية، فقد ذكر حساب “المجلس” الإخباري أن “الضابطين مسؤولان عن تحصيل الرسوم الخاصة بمعاملات الإدارة العامة للإطفاء بمحافظتي العاصمة ومحافظة حولي، واستوليا على مبالغ مالية ولم يسلماها إلى صندوق الإدارة”.

الضابطين مسؤولان عن تحصيل الرسوم الخاصة بمعاملات الإدارة العامة للإطفاء بمحافظتي العاصمة وحولي وإستوليا على مبالغ مالية ولم يسلماها إلى صندوق الإدارة. https://t.co/I5HVyfB3wh — المجلس (@Almajlliss) December 10, 2018

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في شباط/ فبراير الماضي، ذكر أن الكويت تخلفت هذا العام 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد؛ لتصبح في المركز الـ85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.