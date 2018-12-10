قتل بعض ضحاياه إثر “نزهة” ليلية بسيارات الشرطة.. تعرف على أخطر سفاح روسي

المصدر: أ ف ب‎

أدين شرطي روسي سابق، محكوم عليه بالأساس بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل 22 امرأة، في إطار 56 جريمة قتل إضافية.

وأعلن الادعاء العام، في بيان أوردته وكالة إنترفاكس للأنباء، أن محكمة إركوتسك في سيبيريا، أدانت ميخائيل بوبكوف بتهمة قتل 56 شخصًا بين العامين 1992 و2007.

وبارتكابه 78 جريمة قتل في المجموع يكون بوبكوف حطم “الرقم القياسي” لسفاحين اثنين آخرين في روسيا.

وقال المدّعون العامون إن “ميلًا مرضيًّا لقتل الناس كان يتملك بوبكوف”. الذي أدين أيضًا بتهمة اغتصاب عشر من ضحاياه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة مرة أخرى تضاف إلى العقوبة التي يمضيها راهنًا.

وحُكم على بوبكوف عام 2015 بالسجن مدى الحياة؛ بعد إدانته بتهمة اغتصاب 22 امرأة وقتلهن. وأقر بعد ذلك بارتكابه 59 جريمة إضافية؛ لكن الشرطة لم تتمكن من التحقق من صحة ثلاث جرائم منها.

وكان بوبكوف يقتل ضحاياه بعد دعوتهم إلى نزهة ليلًا أحيانًا في سيارة للشرطة خارج ساعات الخدمة قرب مدينة انغارسك.

وعندما كان شرطيًّا شارك ميخائيل بوبكوف في تحقيقات حول بعض من هذه الجرائم لإبعاد الشبهات على ما ذكر زملاء له.

وأُوقف بوبكوف العام 2012 في فلاديفوستوك (أقصى الشرق الروسي ) بعد تحقيق واسع النطاق شمل تحاليل للحمض النووي للسكان الذين يملكون سيارات تطابق آثار الاطارات في مكان الجرائم، وجُرّد من معاشه التقاعدي بصفته شرطيًّا سابقًا.

ومن كبار السفاحين في روسيا، اندري تشيكاتيلو الذي أعدم عام 1994 بعد إدانته بتهمة قتل 53 مراهقًا وطفلًا في الحقبة السوفياتية. وفي العام 2007 حُكم على سفاح آخر يدعى ألكسندر بيتشوشكين بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل 48 شخصًا في موسكو