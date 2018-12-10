أقدم سجين مصري يكشف تفاصيل الجرائم التي ارتكبها (فيديو)

كشف كمال ثابت، أقدم سجين فى مصر، تفاصيل الجرائم الثلاث التي ارتكبها وكانت سببًا في غيبته خلف القضبان لمدة 45 عامًا، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي.

وقال ثابت، خلال حوار في برنامج تلفزيوني محلي إن أول عقوبة سجن بسببها كانت الشروع فى قتل قاتل والده عام 1970، وحكم عليه بالسجن 25 عامًا.

وأوضح ثابت أن العائلة ذاتها التي قتلت والده قامت بقتل عمّه، بعد خروجه من السجن فأخذ بثأر عمّه وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

أما الجريمة الثالثة فنفذها خلف القضبان، حيث قال: “كنت فى سجن طرة، والتقيت بأحد الذين شاركوا فى قتل والدي، فقمت بقتله أمام مسجد سجن طرة، باستخدام معلقة حولتها إلى سكين، وتم الحكم علي بالمؤبد ليصل مجموعة الأحكام الموقعة عليه 45عامًا”.

وكان قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أعلن قبل أيام عن الإفراج بالعفو على 237 من نزلاء السجون بينهم أقدم سجين في السجون المصرية عقب قضائه 45 عامًا في محبسه بمحافظة المنيا في صعيد مصر.