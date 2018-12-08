الآلاف يتظاهرون في إب اليمنية للمطالبة بالقصاص من مغتصب الطفلة آلاء الحميري

خرج الآلاف من سكان مدينة إب وسط اليمن، اليوم السبت؛ للمطالبة بالقصاص من قاتل الطفلة آلاء الحميري بعد اغتصابها، في جريمة أثارت موجة من الغضب العارم بين الأهالي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها، إن الطفلة آلاء الحميري، التي تبلغ من العمر 9 أعوام، اختفت ولم تعد لمنزل ذويها بمدينة جبلة، جنوب غرب إب، الأسبوع الماضي، قبل العثور عليها بعد أربعة أيام.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية للتحقيقات، كشفت أن قاتل الطفلة متزوج وأب لطفلتين وهو أحد جيران الطفلة، وأقدم على خطف واغتصاب وقتل الطفلة وقام بإخفاء جثتها لمدة يومين، ومن ثم قام برميها “بضاحة” بالقرب من منزله.