المديرة المالية لـ”هواوي” الصينية تواجه اتهامًا بـ”الاحتيال” على بنوك أمريكية‎

تواجه المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، الموقوفة في كندا، مينغ وانتشو، اتهامًا بالاحتيال على البنوك الأمريكية فيما يتعلق بعقوبات واشنطن على إيران.

وقال محامي وزارة العدل الكندية جون جيب- كارسلي، اليوم السبت، إن مينغ كذبت على البنوك الأمريكية بشأن علاقة هواوي بالشركة الوكيلة سكاي كوم، ومقرها هونغ كونغ.

وأشار جيب- كارسلي إلى أن الشركة الوكيلة، سكاي كوم، اخترقت العقوبات الأمريكية على إيران بين عامي 2009 و2014، وأن مينغ احتالت على البنوك الأمريكية من خلال القول إن هواوي وسكاي كوم شركتان مستقلتان عن بعضهما.

وبيّن المحامي الكندي، خلال الجلسة المنعقدة في محكمة بريتش كولومبيا، أن البنوك الأمريكية (لم يسمها) التي تتعامل مع هواوي راحت ضحية “احتيال مينغ”.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام دولية أن مينغ تولت منصبًا في مجلس إدارة سكاي كوم بين شباط/ فبراير 2008 ونيسان/ أبريل 2009.

ولفت جيب- كارسلي إلى أن محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك أصدرت قرار اعتقال مينغ في الـ22 من آب/ أغسطس الماضي، فيما صدر قرار الاعتقال في كندا يوم الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد معلومات عن اعتزامها تبديل طائرة في مدينة فانكوفر.

وطالب المحامي محكمة بريتش كولومبيا رفض إطلاق سراح مينغ بكفالة.

اللافت أن اعتقال مينغ جاء في نفس اليوم الذي التقى فيه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في الأرجنتين.

واتفق ترامب مع نظيره الصيني، على هدنة 90 يومًا للحرب التجارية بين بلديهما، للسماح بإجراء مفاوضات حول مجموعة من القضايا التجارية.

ووصفت حكومة بكين الاعتقال بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، مطالبة كندا بالإفراج عن مينغ بأسرع وقت.