بالفيديو.. شابان يختطفان عاملًا بمحطة وقود في السعودية

View this post on Instagram

@eremnews . . شابان يختطفان عاملًا بمحطة وقود في السعودية . اختطف لصّان في منطقة “حائل” السعودية عاملًا بمحطة وقود، بعد أن قاما بتعبئة سيارتهما بالبنزين، وفق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. . #إرم_نيوز #مصر #السعودية #السودان #سوريا #لبنان #اليمن #البحرين #الكويت #القاهرة #الإمارات #الأردن #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #سائق #اختطاف