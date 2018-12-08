بالفيديو.. شابان يختطفان عاملًا بمحطة وقود في السعودية

اختطف لصّان في منطقة “حائل” السعودية عاملًا بمحطة وقود، بعد أن قاما بتعبئة سيارتهما بالبنزين، وفق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو أحد الخاطفين يترجل من سيارته مستغلًا انشغال العامل بتعبئة الوقود، وسحبه للصعود إلى السيارة، ومن ثم ظهر الخاطف الثاني لمساعدة الأول في إدخال العامل إلى السيارة ثم هربا مسرعين من الموقع.

وبحسب تقارير إخبارية محلية فإن “الغرض من خطف العامل سرقة ما بحوزته من أموال”.

وقالت المصادر إن الخاطفين “تركا العامل في إحدى ضواحي حائل بعد أن سلبا منه مبلغا بنحو 5 آلاف ريال وهاتفه الجوال”.