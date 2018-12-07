تفاصيل حول مقتل الداعية الإسلامي بدجيم عبدالله في حادث غامض بالفلبين (فيديو وصور)

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة اغتيال الداعية الإسلامي الشهير بالفلبين بدجيم عبدالله، أمس الخميس، وسط مدينة باغيو، في حادث غامض.
وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن عبدالله (55 عامًا)، الذي يدرس علم التوحيد للطلاب المسلمين في الأكاديمية العسكرية الفلبينية، توفي في مكان الحادث بعد أن أصيب بأعيرة نارية في الرأس والصدر.
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@eremnews . . لحظة اغتيال داعية إسلامي شهير أسلم على يديه مئات الآلاف أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق شخص مجهول النار من قرب على الداعية “بيديجيم عبد الله” الفلبيني أثناء سيره، ما أدى إلى وفاته في مانيلا، وأشارت بعض المصادر إلى أنه سبق أن تلقى تهديدات بالقتل إذا لم يتوقف عن السير في طريق الدعوة. #إرم_نيوز #بيديجيم_عبد_الله #فلبين #اغتيال #مانيلا #إسلام #داعية #دعوة #اغتيال #تهديد #لايك #لايكات #أخبار
وقال سامسودن منيب زميل عبدالله: إن الضحية “ليس لديه أعداء معروفون أو أعمال تجارية في المدينة”، ولمح إلى أن الداعية “كان يتلقى تهديدات بالقتل من جماعة إسلامية أصولية”.
وأدان المحامي ياسر غورو، رئيس اللجنة الوطنية للمسلمين الفلبينيين في مدينة باغيو، عملية القتل وحث السلطات على “تكثيف عملياتها للوصول لقتلة عبدالله”.
وقال عبدالكريم موريباغا، مدرس تعليم اللغة العربية والقيم الإسلامية: “خسارة كبيرة لنا يا معلمنا وشيخنا العظيم”، مضيفًا أن عبدالله “من بين أوائل الدعاة المعروفين في البلاد”.
قدم عبدالله برنامجًا إذاعيًا حول شؤون المسلمين في إحدى المحطات المحلية بمدينة باغيو، وكان له دور أساسي في إنشاء أول مسجد في المدينة.
وفيما يندد سكان مدينة باغيو بمقتل عبدالله، تأمل الشرطة المحلية أن تساعدها كاميرات المراقبة في مكان الجريمة على التعرف على المعتدي والتوصل إلى حل للقضية.